رئاسية 2024: المحكمة الإداريّة تتلقى 7 طعون في إطار نزاعات الترشّح في طورها الأوّل

ذكرت المحكمة الادارية اليوم الخميس أنّها تلقّت منذ يوم الإثنين 12 أوت الجاري وبشكل « اجمالي » سبعة (7) طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرّئاسيّة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي.

واضافت المحكمة في بلاغ أن الدّوائر الاستئنافيّة، « المتعهّدة بالنّظر ابتدائيًّا في الطّعون المذكورة » ، انطلقت في عقد جلسات مرافعة ومفاوضة في الغرض منذ يوم أمس الإربعاء وسيتواصل عقد تلك الجلسات إلى حدود يوم غد الجمعة. وجاء في البلاغ ايضا أنّ هذه الدّوائر الاستئنافيّة ستتولّى تِباعًا التّصريح بمنطوق ومٱلات الأحكام ابتداءً من يوم غد الجمعة 16 أوت وإلى غاية يوم الإثنين 19 أوت، على أقصى تقدير.

ووفق الرزنامة التي أعدتها ونشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للسباق الانتخابي والمقرر في اكتوبرالمقبل بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي امام المحكمة الادارية يوم 3 سبتمبر المقبل. وصادق مجلس الهيئة يوم 10 أوت الجاري « بإجماع أعضائه » على قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل وهم زهير المغزاوي وقيس سعيد والعياشي زمّال، في حين تم رفض باقي الملفات وعددها 14 ملف ترشح.

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