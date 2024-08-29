رئاسية 2024 : المحكمة الادارية تقبل طعن المنذر الزنايدي

قضت المحكمة الإدارية بقبول طعن محمد المنذر الزنايدي شكلا وأصلا ونقض الحكم المطعون فيه وقبول مطلب ترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 اكتوبر 2024، وفق ما ذكره الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأضاف بوقرة أن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة صرحت بتاريخ اليوم الخميس، بمنطوق اربعة احكام تتعلق بنزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.

وقررت بخصوص قضية عماد الدايمي، التمديد في أجل المفاوضة والتصريح بالقرار لجلسة يوم الجمعة 30 اوت لإجراء عمل تحضيري تمثل في طلب وثائق من هيئة الانتخابات.

وبخصوص قضية عبير موسي فقد تم قبول الطعن شكلا ورفضه أصلا، في حين تم رفض الطعن شكلا بالنسبة لقضية بشير العواني.

يشار الى أنّ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة هي باتّة وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب طبقًا لمقتضيات القانون الانتخابي.

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