رئاسية 2024: النيابة العمومية بجندوبة تأذن بفتح بحث عدلي حول شبهة تزوير تزكيّات

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، اليوم الاثنين، لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء، بمباشرة محضر بحث عدلي حول شبهة تزوير تزكيات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب، وذلك على إثر قيام مواطنين اثنين يقطنان بمعتمدية غار الدماء بالتبليغ حول استعمال معطياتهم الشخصية لتزكية أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية، وفق الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة علاء الدين العوّادي.

وأكّد العوّاديفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنّ فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء باشرت الأبحاث والاستقراءات اللازمة بدءا بالاستماع للشاكيين المذكورين، مرورا بالاستماع لأحد الأطراف المكلّفة من طرف أحد المترشحين بتجميع التزكيّات، وصولا الى استدعاء هذا الأخير لسماعه.

ومازالت الأبحاث جارية الى حين إنهاء السماعات والمكافحات القانونية، وإضافة نتيجة الاختبارات الفنية التي ستثبت شبهة التدليس من عدمها، وإحالتها على النيابة العموميّة بجندوبة لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المستوجبة.

يذكر أنّ الجهة شهدت، في الإطار ذاته، فتح بحث عدلي في النصف الثاني من شهر جويلية المنقضي انتهى بسجن 3 نساء حضوريا لمدة عامين والرابعة غيابيا بأربع سنوات، وقضية أخرى حكم فيها رئيس مجلس محلي بسنة نافذة، وأحد الذين سحبوا بطاقة ترشح للرئاسية دون تقديمها لهيئة الانتخابات بأربع سنوات مع حرمانه من الترشح مدى الحياة، وتغريمه بـ5 الاف دينار، ومثلها غيابيا في حق امرأة وحرمانها من حق الانتخاب لمدة 6 سنوات، إلى جانب فتح بحث تحقيقي ضد كريم الغربي المعروف بـ »كادوريم » وكل من عسى أن يكشف عنه البحث بتهمة جمع تزكيّات وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.

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