رئاسية 2024: انطلاق التصويت بالخارج



أعلنت الهيئة العليا المستقلة، مساء الخميس، عن انطلاق عملية الاقتراع بالخارج للانتخابات الرئاسية 2024 بمركز الاقتراع بسيدني في حدود الساعة الثامنة صباحا بتوقيت أستراليا الموافق ليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024.

كما فتحت جميع مراكز الاقتراع بدول شرق أسيا أبوابها في التوقيت القانوني المحدد (أستراليا. اليابان، كوريا ، أندونيسيا..)،بالإضافة الى جميع مراكز الاقتراع بالدول الأوروبية في التوقيت القانوني دون تسجيل أي تاخير او إشكال في المواد الانتخابية أو الموارد البشرية.

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، قد أعلنت أنّ الانتخابات الرئاسيّة في الخارج، ستجرى في 58 بلدا بـ 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع، مبينة أنّ هذه المراكز تتوزع بين 75 دائرة قنصلية وفضاءات أخرى تمّ تسويغها من قبل الهيئة أو منحها من قبل الدول التي ستجرى فيها الانتخابات.

تجدر الإشارة الى أن عملية الاقتراع بالخارج للانتخابات الرئاسية التونسية 2024، تستمر إلى غاية الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل يوم 6 أكتوبر 2024.

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