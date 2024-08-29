رئاسية 2024: تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المترشح العياشي زمال إلى 19 سبتمبر المقبل

قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2 اليوم الخميس، تأخير النظر في القضية الخاصة بالعياشي زمال وأمينة مال حزبه، المتعلقة بشبهات افتعال تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى يوم 19 سبتمبر المقبل، وفق ما ذكره لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء عضو هيئة الدفاع، المحامي فوزي جاب الله.

وأضاف جاب الله أن المجلس الجناحي قرر الإفراج عن سوار البرقاوي العضو في حركة « عازمون »، والتي تم إيقافها قبل نحو أسبوع على ذمة القضية.

وقال المحامي إن المجلس الجناحي « اتخذ تدابير احترازية في حق البرقاوي » تتمثل في إخضاعها لمراقبة إدارية ومنعها من مغادرة الدائرة الترابية مرجع نظر المحكمة الابتدائية تونس 2.

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