رئاسية 2024 : جامعة الدول العربية تُرسل بعثة لملاحظة انتخابات 6 أكتوبر في تونس

قرّرت جامعة الدول العربية إرسال بعثة للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تونس يوم 6 أكتوبر الحالي، وفق ما جاء في بلاغ نشرته الجامعة اليوم الثلاثاء غرة اكتوبر 2024.

وتتكوّن البعثة، وفق ذات المصدر، من الأمين العام المساعد للجامعة حسين الهنداوي ومن 14 عضواً من مختلف جنسيات الدول الأعضاء.

وأوضح البلاغ أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كان تلقى دعوة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، للمشاركة في ملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية.

وأضاف أنّ البعثة ستقوم خلال الفترة المقبلة بعقد لقاءات مع مختلف الأطراف المعنية بالانتخابات، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك « للاطلاع على الجهود المبذولة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي الهام ».

كما ذكرت أنّها ستنشر بيانها التمهيدي المتضمن ملاحظاتها الأولية حول عملية الانتخاب عند انتهاء البعثة من عملية الملاحظة، على أن تصدر لاحقا تقريرها النهائي، الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأشار البلاغ إلى أن التقرير النهائي سيتضمن ملاحظات البعثة التفصيلية حول العملية الانتخابية و »التوصيات التي قد تسهم في تطوير وتحسين الاستحقاقات الانتخابية المستقبلية »، مؤكدا أنه سيتم إرساله إلى الجهات المعنية في تونس.

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