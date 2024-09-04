رئاسية 2024: صدور الأمر المتعلق بتحديد السقف الجملي للانفاق على حملة الانتخابات الرئاسية

صدر الاربعاء 04 سبتمبر 2024، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 468 المتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 ، وسقف التمويل الخاص وشروطه.

وتضمن الأمر أربعة فصول، وورد في الفصل الأول منه، أنه يتم تمويل الحملة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، وفق أحكام الفصل 75 من القانون الانتخابي، وأن السقف الجملي للإنفاق على هذه الحملة يكون مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.

وجاء في الفصل الثاني، أن سقف التمويل لكل مترشح تم قبول ترشحه بشكل نهائي، لا يمكن ان يتجاوز نقدا وعينا أربعة أخماس (80 في المائة) السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.

وحدّد الفصل الثالث، السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات في دورها الأول ولكل مترشح ب 150 ألف دينار، في حين حدّد سقف الانفاق للدور الثاني من السباق الانتخابي بـ 100 ألف دينار.

كما صدر اليوم الاربعاء في العدد نفسه من الرائد الرسمي، نص القرار الذي صادق عليه مجلس الهيئة العليا المستقلة لإنتخابات يوم 21 أوت الماضي، والذي تم بموجبه تنقيح القرار السابق للهيئة عدد 20 المؤرخ في 8 أوت 2014 ، والمتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية واجراءاته وطرقه.

وتضمن القرار بالخصوص، تحديد سقف للإنفاق وسقف للتمويل الخاص للانتخابات الرئاسية والاستفتاء، والذي سيكون حسب هيئة الانتخابات، من ذوات طبيعية دون سواها بحساب 30 مرة الأجر الأدنى المضمون للقطاعات غير الفلاحية للمتبرع الواحد.

وتنطلق حملة الانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 14 سبتمبر الجاري داخل تونس، وقبل ذلك بيومين خارجها وتتواصل 21 يوما.

وسيصوت الناخبون في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل، على أن يصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و 5 و 6 من الشهر ذاته.

يذكر أن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2024 الصادرة عن هيئة الانتخابات قد نشرت أمس الثلاثاء في الرائد الرسمي، وتضمنت أسماء كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعّيد .

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