رئاسية 2024: غدًا انطلاق التصويت للتونسيين بالخارج

تنطلق، غدا الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية والتي تتواصل إلى غاية بعد غد الأحد موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).

وتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال، وزهير المغزاوي، وقيس سعيد.

وتقدّر نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج ب6.6 بالمائة من مجموع المسجلين ، وفق معطيات نشرتها هيئة الانتخابات ، أي 642 ألفا و810 ناخب من بين 9 ملايين و753 ألف و217 ناخبا .

وسيقترع هؤلاء الناخبون، الموجودون بـ48 بلدا، في 363 مركز اقتراع تشمل 439 مكتب اقتراع.

وكانت الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات قد انطلقت يوم 12 سبتمبر الجاري لتتواصل على مدى 21 يوما وتنتهي أمس الأربعاء 2 أكتوبر وتنطلق فترة الصمت الانتخابي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024 الذي يتواصل بدوره إلى غاية غلق آخر مكتب اقتراع في مدينة « سان فرانسيسكو » بالولايات المتحدة.

وفي إطار تسهيل الإجراءات على الناخبين مكّنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جميع الناخبين التونسيين المقيمين بالخارج، في إطار ٱلية « الاقتراع الحر » من ممارسة حقهم الانتخابي في أي مركز اقتراع قريب من أماكن تواجدهم، شريطة الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر.

كما يمكن للناخب التونسي المسجل بإحدى الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية، إذا ما تحول إلى أية دولة أيام الاقتراع بالخارج، الموافق لـ 4 و5 و6 أكتوبر القادم، لسبب ما، أن يقوم بواجبه الانتخابي في الدولة المتواجد فيها، إذا ما رغب في ذلك.

وات

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