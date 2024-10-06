رئاسية 2024: مكاتب الاقتراع تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين



فٌتحت مراكز ومكاتب الاقتراع اليوم الأحد، لاستقبال الناخبين التونسيين في تمام الساعة الثامنة صباحا على أن تتواصل عملية التصويت إلى غاية الساعة السادسة مساء دون توقيت استثنائي في أي جهة، لانتخاب رئيس للجمهورية للسنوات الخمس القادمة.

والمترشحون الثلاثة للرئاسة هم الرئيس الحالي قيس سعيّد، والعياشي زمّال، وزهير المغزاوي.

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مساء غدٍ الاثنين 7 أكتوبر وفق ما صرح به الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم السبت.

ويقدر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي 9 ملايين و753 ألف و217 وتبلغ نسبة الإناث منهم 50 فاصل 4 ونسبة الذكور 49 فاصل 6 ، أما بالنسبة للناخبين الشباب أقل من 35 سنة فهم يمثلون 23 فاصل 6 من العدد الجملي.

ويبلغ عدد الناخبين التونسيين بالخارج 642 ألف و810 وهو ما يمثل 6 فاصل 6 بالمائة من الناخبين ومن بينهم 300 ألف ناخب جديد في إطار التسجيل الآلي.

وجهزت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 5013 مركز اقتراع في كامل تراب الجمهورية و 9669 مكتب اقتراع . ويختلف عدد مراكز الاقتراع حسب كل ولاية وتضم ولاية صفاقس أكبر عدد لمراكز الاقتراع ب399 مركزا فيما تضم ولاية توزر اقل عدد من المراكز ب 61 مركز اقتراع.

ويقع أكبر مركز اقتراع داخل الجمهورية، بالوردية وتحديدا بالمدرسة الابتدائية بالوردية التي بلغ فيها عدد الناخبين المسجلين 16 الف و424 ناخب مسجل و13 مكتب اقتراع ، أما أصغر المراكز فهو يتمثل في خيمة بالأعشاش بتوزر وهي موجهة لاستقبال 27 ناخب وفيها مكتب اقتراع وحيد

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