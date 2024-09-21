رئاسية 2024 : مكتب حملة العياشي زمال يقول «إن التلفزة الوطنية رفضت تسجيل كلمة المترشح«

أعرب مكتب حملة المرشح الرئاسي العياشي زمال في بيان أصدره يوم الجمعة، عن »استيائه العميق إزاء رفض التلفزة الوطنية يوم الجمعة تسجيل الكلمة الحرة للمرشح العياشي عبد الحميد زمّال على لسان ممثل المرشح، على الرغم من قبول حضور ممثل الحملة خلال عملية القرعة التي جرت بحضور عدل تنفيذ »

واعتبر المكتب »هذه الخطوة عملية إقصاء أخرى يتعرض لها المرشح من خلال منع ممثله من إيصال برنامجه الانتخابي « الميثاق » عبر التلفزة العمومية كغيره من المرشحين، و تمهيدا لإقصائه عن حصة اللقاء المباشر المبرمجة في 26 سبتمبر وتهربا من المناظرة الانتخابية المنتظرة ».

و أكد مكتب الحملة »تمسك المرشح العياشي زمال بحقه في التواصل المباشر مع الناخبين عبر اللقاء التلفزي المباشر والمناظرة الانتخابية، داعيا إلى تنظيم مناظرة تجمع المرشحين الثلاثة. كما يطالب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بدورها في حماية حق المرشح في التعبير والدعاية الانتخابية وضمان تواصله مع الناخبين في الداخل والخارج ».

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