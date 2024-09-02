رئاسية 2024 / هيئة الانتخابات : المغزاوي وسعيد والزمال مترشحون نهائيون ورفض ترشح المكي والزنايدي والدايمي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال .

ورفضت هيئة الانتخابات قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا رغم اصدار المحكمة الادارية قرارات تقضي بالغاء قرارات الهيئة برفض ملفات ترشحهم.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت في 10 اوت عن القبول اوليا ملفات ترشح كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال .

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