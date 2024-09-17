رئاسية 2024 : 20 سبتمبر هو آخر أجل لتحيين مركز الاقتراع

ذكّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، بأنّ آخر أجل لتحيين مراكز الاقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها يوم 6 أكتوبر 2024، هو يوم 20 سبتمبر الحالي.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن القيام بعمليّة التحيين عبر موقع ( touenssa.isie.tn )، أو عبر التوجه لأحد مكاتب التحيين التي وضعتها على ذمّة الناخبين بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بجميع ولايات الجمهورية وبمكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف المعتمديات.

كما يمكن تحيين مركز الاقتراع بالخارج بمقرات البعثات الدّبلوماسية والقنصلية التونسية. ويبلغ عدد الناخبين، المعنيين بالتوجه يوم 6 أكتوبر 2024 للتصويت واختيار رئيس للجمهوريّة، نحو 9.1 مليون ناخب، ويصوت التونسيون بالخارج أيام 4 و5 و6 من الشهر ذاته. ويبلغ عدد مكاتب التصويت داخل تونس 9700 مكتب اقتراع تتوزّع على 5017 مركز اقتراع.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدور الأول من هذه الانتخابات في أجل لا يتجاوز يوم 9 أكتوبر 2024.

ويشار إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت عن قبول أكثر من 1500 اعتماد لصحفيين محليين وأجانب وضيوف ومنظمات المجتمع المدني، ولا يزال باب قبول طلبات الاعتماد مفتوحا أمام الملاحظين الراغبين في ملاحظة الانتخابات الرئاسية إلى حدود يوم 28 سبتمبر الجاري، حسب الهيئة

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