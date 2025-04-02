رئيسة الحكومة تدعو رؤساء الهياكل والمؤسسات الى التسريع في معالجة الملفات العالقة وحلحلة كل الإشكاليات

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الأربعاء 02 أفريل 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، رؤساء الهياكل والمؤسسات والمنشآت تحت إشراف رئاسة الحكومة، وذلك للمعايدة

بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعت رئيسة الحكومة بالمناسبة إلى ضرورة التسريع في معالجة الملفات العالقة وحلحلة كل الاشكاليات التي تقف حجر عثرة أمام إنفاذ القرارات على أرض الواقع، وذلك بالاجتهاد ومضاعفة المجهودات وتحمل المسؤوليات كاملة تجسيما لرؤية سيادة رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد، وتوجهاته في هذا الإطار التي تدعو إلى ضرورة أن يبادر كل مسؤول بتذليل العقبات ويعمل على إزالتها وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل إيجاد حلول ناجعة لتحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في حياة كريمة.

ونوّهت رئيسة الحكومة إلى أن رئاسة الحكومة تضم عديد الكفاءات و الخبرات في شتى المجالات قادرة على معالجة الملفات بالسرعة المطلوبة، حتى تعطي المثال لبقية الوزارات والهياكل العمومية الأخرى للعمل على نفس المنهج، داعية إلى العمل بروح الفريق الواحد، مع الحرص على تثمين الكفاءات والمهارات وتحسين الأداء.

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