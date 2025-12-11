رئيسة الحكومة تستقبل الوزير الأول الجزائري

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بالجناح الرئاسي لمطار تونس قرطاج الدولي، الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب الذي يؤدي زيارة رسمية لتونس لمدة يومين من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري، للإشراف بمعية رئيسة الحكومة على أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي ينعقد بمناسبة هذه الدورة.

وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية جاء ليؤكد حرص قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون على مزيد تطوير علاقات الأخوة والتعاون والجوار بين تونس والجزائر والرغبة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين وترسيخا لقيم التضامن والتكامل بينهما استجابة لتطلعات الشعبين الشقيقين.

ويرافق الوزير الأوّل الجزائري في هذه المهمة كل من وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود ووزير دولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب ووزير الصناعة يحي بشير، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري ووزير الرياضة وليد صادي.

