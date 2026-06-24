رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيّة الإيطالي

اجتمعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، على هامش أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي، بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجيّة والتعاون الدولي للجمهوريّة الإيطالية أنطونيو تاياني والوفد المرافق له، بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج محمد علي النفطي، وعددا من إطارات رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.

وتمّ خلال هذا اللقاء التباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين تونس وإيطاليا ودعم الشراكة الاستراتيجية بينهما في مختلف المجالات.

وتتضمن أعمال المنتدى، وفق وكالة آكي الإيطالية، جلسة عامة مخصصة لأدوات دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، تليها أربع حلقات نقاش مواضيعية حول الطاقة والتحول الرقمي، الصناعة والاستثمارات المتقدمة، والابتكار والاستدامة في القطاعات التقليدية، البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.

كلمات البحث :رئيسة الحكومة;وزير الخارجيّة الإيطالي