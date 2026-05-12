رئيسة الحكومة تشارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الافريقية الفرنسية بنيروبي

وصلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري إلى مركز كينياتا الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الكينية نيروبي، لحضور الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الفرنسية التي تنعقد تحت شعار « إفريقيا إلى الأمام » (Africa Forward): شراكات بين إفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو »، حيث كان في استقبالها رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي Musalia Mudavadi.

وافتتحت أشغال القمة بكلمة لرئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أطونيو قوتيريش، ورئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيميي.

