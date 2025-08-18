رئيسة الحكومة في زيارة رسميّة إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر «تيكاد9»

توجهت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين 18 أوت 2025، إلى مدينة يوكوهاما باليابان، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد ونيابة عنه، وستتواصل الزيارة إلى غاية 22 أوت 2025، للمشاركة في أشغال الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي ينعقد تحت شعار « التعاون لإيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا ».

وسيشارك في أشغال هذا المؤتمر رئيس الحكومة اليابانية ورؤساء دول وحكومات إفريقية، وستكون لرئيسة الحكومة عدد من اللقاءات الثنائية مع الجانب الياباني والبلدان الإفريقية.

ويهدف هذا المؤتمر إلى التداول في مسائل متصلة بالتنمية في كلّ أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وفي إيجاد حلول جديدة مبتكرة بخصوص التنمية في إفريقيا.

وتكتسي مشاركة تونس في الدورة التاسعة من هذا المؤتمر الدّولي أهمية خاصّة، من منطلق التزامها الثابت بالمساهمة في صياغة رؤية مشتركة للتنمية في إفريقيا، مبنية على مقاربة جديدة تشاركية وتكاملية من أجل إرساء نظام اقتصادي جديد، وباعتبار أن تونس كانت قد احتضنت الدورة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدّولي للتنمية في إفريقيا في 27 و28 أوت 2022.

ويرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة عدد من المسؤولين من رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

