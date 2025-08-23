رئيسة الحكومة ورئيس الوزراء الياباني يتّفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري مساء يوم الجمعة 22 أوت 2025 بمركز المؤتمرات بيوكوهاما، وذلك على هامش احتضان اليابان لفعاليات الدّورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، أبلغت رئيسة الحكومة رئيس الوزراء الياباني، تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد لإمبراطور اليابان وله وللشعب الياباني، وهنّأته بنجاح اليابان في تنظيم قمة تيكاد9 والمعرض الدولي » أوزاكا 2025″ الذي شاركت فيه تونس بكل تميز و نجاح حيث انتظم يومها الوطني بتاريخ 13 أوت 2025.

ونوّهت رئيسة الحكومة بمستوى العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع تونس واليابان منذ ما يقارب سبعين سنة، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي من خلال تدعيم التعاون المالي والفني وتكثيف الاستثمارات اليابانية في تونس.

وقدّمت رئيسة الحكومة في هذا الإطار، إلى رئيس الوزراء الياباني عددا من المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية، مقترحة دعم اليابان من أجل تنفيذها.

كما اقترحت أن يتم في أفضل الآجال، تنظيم مؤتمر اقتصادي واستثماري تونسي – ياباني.

كما أفادت رئيسة الحكومة بتعهد تونس لتذليل كل الصعوبات الإجرائية التي قد تعترض أي استثمار ياباني أو أي مشروع تساهم اليابان في إنجازه وذلك في إطار التراتيب الجاري بها العمل، وبصفة عامة تذليل كل الصعوبات التي تعترض أي استثمار أو مشروع بصدد الإنجاز بتونس.

من جهته أكد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا على اعتماد، فحوى البيان المشترك لسنة 2022 لرئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الوزراء الياباني « فوميو كيشيدا »، كإطار عام لضبط سبل التعاون بين تونس واليابان، مؤكدا أن نجاح اليابان في تنظيم الدورة التاسعة للتيكاد جاء نتيجة نجاح الدورة الثامنة للتيكاد التي احتضنتها تونس بكل تميز و اقتدار سنة 2022 تحت سامي إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

كما أكد رئيس الوزراء الياباني على أن اليابان تولي أهمية للعلاقات مع تونس، التي تلعب دورًا حيويًا في استقرار المنطقة، مضيفا أن اليابان ستواصل التعاون لتحسين منظومة المياه بتونس.

ورحّب الجانبان بالتقدم الكبير في المفاوضات بشأن اتفاقية الاستثمار التي ستبرم، في أفضل الآجال، بين تونس واليابان واتفقا على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق الجانبان الى عدد من القضايا الدولية والإقليمية على غرار القضية الفلسطينية، حيث أكدت رئيسة الحكومة على موقف تونس الثابت بخصوص القضية الفلسطينية و بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف ولن يسقط هذا الحق بالتقادم، فيما أكد رئيس الوزراء الياباني على أن اليابان تسعى إلى وقف إطلاق النار، ومساعدة الفلسطينيين لتجاوز هذا الوضع الصعب.

