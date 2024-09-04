رئيسة شركة «CEEC» الصينية: نأمل في انجاز مشاريع كبرى بتونس في مجال الطاقات المتجددة

التقى رئيس الحكومة السيد كمال المدّوري اليوم الأربعاء 04 سبتمبر 2024 ببيكين رئيسة شركة « CEEC » الصينية China Energy Enginnering Corporation المكلفة بالعمليات الدولية لي لينا Li Lina، وذلك هامش قمة منتدى التعاون الصيني الافريقي.

وأكد رئيس الحكومة في مستهل هذا اللقاء على منح التسهيلات والضمانات اللازمة لنجاح عمل المؤسسات الصينية في تونس، لا سيما في المجالات ذات الأولوية في بلادنا على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة من خلال الإستفادة من الخبرة الصينية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال.

من جهتها قدمت رئيسة شركة « CEEC » الصينية المكلفة بالعمليات الدولية لي لينا فكرة ضافية عن مجال نشاط الشركة في العديد من البلدان الافريقية، وكذلك بأمريكا اللاتينية.

كما عبّرت رئيسة شركة « CEEC » الصينية عن ارتياحها لنسق انجاز المحطة الفولطاضوئية بالقيروان، معربة عن أملها في انجاز مشاريع كبرى ببلادنا في مجال الطاقات المتجددة.

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