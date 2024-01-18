رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية: نعتز بالعلاقات العريقة التي تجمعنا بتونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الخميس 18 جانفي 2024 بقصر قرطاج، كيم جين بيو، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.

وذكر رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، بموقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في صموده ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها وفي كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جهة أخرى، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياح تونس لمستوى روابط التعاون التي تجمعها بكوريا الجنوبية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية سنة 1969، مؤكدا على أن هذه الزيارة تعكس الرغبة المتبادلة في تطوير هذه العلاقات والإدراك المشترك بتوفر آفاق واعدة ومتنوعة لتعميق فرص الشراكة لا فقط على المستويين الاقتصادي والاستثماري، بل أيضا على مستوى تعزيز التشاور السياسي والبرلماني، وتشجيع التعاون الفني والبحث العلمي وتبادل الخبرات والطلاب والباحثين ونقل التكنولوجيا.

وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إلى أن تكثيف نسق تبادل الزيارات من شأنها أن تعزز التقارب بين الشعبين الصديقين، وتعطي دفعا جديدا لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتحفيز الاستثمارات الكورية في تونس.

ومن جانبه، أفاد كيم جين بيو بأن كوريا الجنوبية تعتز بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمعها بتونس، منوها بما تتمتع به بلادنا من موقع استراتيجي وموارد بشرية مميزة تفسح المجال نحو استكشاف آفاق أرحب للتعاون في عدة قطاعات واعدة في إطار ثنائي أو في إطار التعاون مع الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية عن تطلع بلاده إلى مشاركة رئيس الجمهورية في القمة الإفريقية الكورية التي ستنعقد في شهر جوان 2024 بسيول.

وذكر كيم جين بيو بعدد من المشاريع الكورية الناجحة في تونس في عدة مجالات، وأبدى رغبة بلاده في مزيد الإحاطة بالمستثمرين الكوريين في تونس وتذليل الصعوبات التي قد تعترضهم حتى يواصلوا نشاطهم في أفضل الظروف وحتى يقع استقطاب مؤسسات اقتصادية كورية أخرى وإطلاق مشاريع جديدة مشتركة.

كما شدد كيم جين بيو على أهمية دور البرلمانات وجمعيات الصداقة البرلمانية في تعزيز التفاهم والتقارب بين البلدين.

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