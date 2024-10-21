رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد يؤدي اليوم الإثنين اليمين الدستورية بقصر باردو

يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة ممتازة للمجلسين ستعقد في قصر باردو.

وفاز سعيّد (66 عاما) بولاية رئاسية ثانية في انتخابات يوم 6 أكتوبر 2024، التي تنافس فيها مع المترشحين العياشي زمال وزهير المغزاوي.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صرحت يوم 11 أكتوبر الجاري بالنتائج النهائية للاستحقاق الرئاسي وأعلنت فوز المترشح قيس سعيّد منذ الدور الأول بنسبة 90.69 في المائة (مليونان و438 ألفا و954 صوتا).

وينص الفصل 92 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مُجتمِعيْن اليمين التّالية : » أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدّولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. »

ولا ينص الدستور على إلقاء الرئيس المنتخب خطاب أمام المجلسين، غير أنه جرت العادة أن يتوجه بخطاب في موكب آداء اليمين في مفتتح ولايته الرئاسية التي تدوم خمس سنوات.

وكان الرئيس قيس سعيّد فاز بولاية رئاسية أولى في انتخابات 2019 السابقة لأوانها، وأدى يوم 23 أكتوبر 2019 اليمين أمام مجلس نواب الشعب في جلسة ممتازة.

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