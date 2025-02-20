رئيس الجمهورية: ضرورة تعهّد شركة تونس للطرقات السيّارة الكامل بصيانة الطرقات

اطّلع رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، ظهر اليوم، الخميس 20 فيفري 2025 بقصر قرطاج، سارة زعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان على تقدّم عدد من المشاريع الكبرى المتعلقة خاصة بالطرق السيارة ومنها طريق تونس جلمة التي بلغت نسبة تقدم إنجازها %25.

وشدّد رئيس الدولة، في هذا الإطار، على ضرورة مزيد الإسراع في إنجازها في أقصر الآجال الممكنة إلى جانب قنطرة بنزرت وغيرها من المشاريع الكبرى.

كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى وضع شركة تونس للطرقات السيّارة وضرورة تعهّدها الكامل بصيانة هذه الطرقات. فمستعملو هذه الطرقات يدفعون معاليم للسير فيها، ومن حقّهم المشروع أن تكون في حالة أفضل ممّا عليه اليوم، كما من حقّ العاملين في محطّات الدفع أن تُسوّى أوضاعهم على غرار عديد القطاعات الأخرى.

وعلى صعيد آخر، اطّلع رئيس الدولة على عمليات توزيع المساكن الاجتماعية التي حين تمّت في كنف الشفافية التامّة قبِل بها الجميع.

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