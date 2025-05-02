رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى الدهماني من ولاية الكاف

توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مساء الخميس الى معتمديّة الدّهماني من ولاية الكاف حيث زار في البداية المطحنة الشّهيرة المعروفة بمطحنة أبة قصور التي يعود تاريخ إنجازها الى سنة 1912.

وعاين رئيس الدّولة حالة الخراب التي آلت اليها هذه المنشأة منذ سنوات عديدة علما وأنّ مساحتها الجمليّة تبلغ حوالي 9000 مترمربّع واختصّت في طحن أجود أنواع القمح الصّلب واللّين والأعلاف وتعتبر دليلا على عراقة الجهة وتاريخها وأحد أهمّ مواطن الشّغل بالمنطقة إذ لها قدرة تشغيليّة تناهز المائة وخمسين عاملا على الأقل.

وشدّد على ضرورة إيجاد حلول لهذه المطحنة حتّى تعود الى سالف نشاطها في ظلّ تصوّر جديد يعود بالنّفع على أهالي المنطقة كلّها.

والتقى رئيس الجمهورية إثر هذه الزيارة، عددا من المواطنين والمواطنات واستمع الى مشاغلهم مؤكّدا على أن عديد مشاريع التّشريعات هي بصدد الإعداد النّهائي وحرصه على أن تكون كلّها في مستوى انتظارات المواطنين.

وأكد أنّ الإرادة والثّبات على العهد وإيجاد تصوّرات جديدة جميعها عناصر كفيلة بتحقيق تطلّعات الشّعب التّونسي، متابعا قوله « ووطننا العزيز يعجّ بالخيرات والقدرات وبالوطنيّين والوطنيّات الصّادقين والصّادقات القادرين والقادرات على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها ».

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