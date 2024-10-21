رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي اليمين أمام الغرفتين البرلمانيتين

أدى رئيس الجمهورية المنتخب لولاية ثانية قيس سعيد، اليوم الاثنين، في جلسة عامة ممتازة بقصر باردو، اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

واكد الرئيس قيس سعيّد في خطاب أداء اليمين أن التحديات كثيرة ولابد من تخطيها بسرعة وأولها مقاومة الارهاب ومواجهة الفساد.

واشار سعيّد إلى أن من التحديات التي سيعمل على رفعها، بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة في ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من اختيارات الشعب .

وأشار الرئيس الى ان ابواب الصلح الجزائي يمكن ان تفتح من جديد فمن أعاد اموال الشعب كاملة فلا حاجة لأن يبقى سجينا او فارا .

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