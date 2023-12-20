رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مصنع تعليب المياه والعصائر بزغوان

اخر تحديث : 20/12/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى مصنع لتعليب المياه والعصائر بزغوان  » كريستالين  »

و اطلع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة، على سير المؤسسة وظروف العمل المتوفرة للعاملين بها ، وقد واكب والي زغوان محمد العش ، أطوار الزيارة دون أن يدلي بتفاصيل حول فحواها أو أهدافها

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تشغل حوالي 120 عاملا وفق معطيات مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد


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