رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مصنع تعليب المياه والعصائر بزغوان

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الأربعاء، زيارة غير معلنة إلى مصنع لتعليب المياه والعصائر بزغوان » كريستالين »

و اطلع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة، على سير المؤسسة وظروف العمل المتوفرة للعاملين بها ، وقد واكب والي زغوان محمد العش ، أطوار الزيارة دون أن يدلي بتفاصيل حول فحواها أو أهدافها

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسة تشغل حوالي 120 عاملا وفق معطيات مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد

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