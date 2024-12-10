رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة أن تتنزل آفاق التعاون مع البنك الدولي في اطار اختيارات الشعب التونسي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، Ousmane DIONE، نائب رئيس مجموعة البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكّر رئيس الجمهورية، في بداية هذا اللقاء، بعلاقات التعاون المتينة القائمة بين تونس ومجموعة البنك العالمي منذ أكثر من 70 سنة، وخاصة مع المؤسسة الدولية للتنمية، والتي أثمرت تمويل العديد من المشاريع والبرامج التنموية الناجحة في عدّة ميادين خاصة في مجال التعليم.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن العالم اليوم يشهد تحوّلات كبرى ومعقّدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية بمفاهيم وطرق جديدة تختصر المسافة في التاريخ وتقطع مع ممارسات سابقة أثبتت التجارب محدوديتها وفشلها، وتضع ضمن أولى أولوياتها البعد الاجتماعي حتى يظلّ الإنسان محور العمل الاقتصادي والتنموي وجوهره.

وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي، وأن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك العالمي يجب أن تتنزّل في إطار اختيارات الشعب التونسي لا في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي.

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