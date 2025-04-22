رئيس الجمهورية يؤكد مُجدّدا رفض تونس القاطع لأن تكون معبرا أو مقرّا

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله، يوم الإثنين 21 أفريل 2025 بقصر قرطاج، خالد السهيلي وزير الدفاع الوطني نتائج الزيارة التي أدّاها إلى العاصمة الإيطالية روما في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الإيطالية.

وأكّد رئيس الدولة في هذا الإطار على أهمية مزيد تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مُجدّدا رفض تونس القاطع لأن تكون معبرا أو مقرّا ومُشدّدا على ضرورة تفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بالبشر وأعضاء البشر وعلى أن تعمل الدول المتوسطية على وجه الخصوص على توفير الاعتمادات الضرورية حتى يعود هؤلاء الضحايا إلى بلدانهم الأصلية وتُوفّر لهم وسائل العيش الكريم.

وتعرّض رئيس الجمهورية على صعيد آخر إلى عدد من المشاريع التي تمّ إنجازها في وقت قياسي أو هي بصدد الإنجاز تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية، هذا فضلا عن دور المؤسسة العسكرية في الذود عن حمى الوطن ومعاضدتها للسلطات المدنية فحيث ما حلّت يحلّ الاطمئنان ويعمّ الشعور لدى المواطن بعظيم الفخر وبالغ الاعتزاز.

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