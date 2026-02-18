رئيس الجمهورية يتبادل التهاني بمناسبة رمضان مع تبون والسيسي

جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم الأربعاء، الثامن عشر من شهر فيفري الجاري، بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم.

وتمّ التطرق في هذه المكالمة إلى عمق العلاقات الأخويّة بين الشعبين والبلدين الشقيقين والتأكيد على الإرادة القائمة للمضي قدماً نحو مزيد تطويرها وتنميتها في كافّة المجالات.

كما جرت مكالمة هاتفية ظهر اليوم، بين رئيس الجمهورية والرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبادلا خلالها التهاني بحلول شهر رمضان المعظّم.

وكانت هذه المكالمة مناسبة تمّ فيها التأكيد مجدّدا على عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الإرادة الثابتة والراسخة لمزيد تعزيز التعاون والتكامل بينهما في كافة المجالات.

