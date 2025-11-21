رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد لدى تونس

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر اليوم، الجمعة 21 نوفمبر الجاري، بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:
1. « Appolinaire SAWADOGO » سفير بوركينا فاسو بتونس
2. ميلاد نمّور سفير الجمهورية اللبنانيّة بتونس
3. « Bill BAZZI » سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
وجرى هذا الموكب بحضور محمّد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
كلمات البحث :أوراق اعتماد;رئيس الجمهورية;سفراء
