رئيس الجمهورية يتسلم دعوة خطية من نظيره العراقي لحضور أشغال الدورة 34 للقمة العربية ببغداد

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، والمبعوث الخاص للرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.

وتسلّم رئيس الدّولة من المبعوث الخاص العراقي، رسالة دعوة خطية، لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين ومؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة، المقرّر تنظيمهما بالعاصمة العراقية بغداد يوم 17 ماي 2025، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

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