رئيس الجمهورية يتسلّم التقرير النهائي لفريق العمل المكلّف بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في قابس

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد يوم أمس الثلاثاء، بقصر قرطاج، على اجتماع فريق العمل الذي تمّ تكليفه لإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس.

وتسلّم رئيس الدّولة بهذه المناسبة التقرير النهائي لفريق العمل المذكور واطّلع على التّوصيات الواردة فيه وأكّد في هذا السّياق حرصه على اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة خصوصًا في جوانبها الفنية والماليّة والهيكليّة لوضع حدّ لمصادر التلوّث في مدينة قابس إلى حين وضع استراتيجية كاملة على المستوى الوطني، مُشدّدا على أنّنا لن نخيّب آمال شعبنا في كلّ مكان وسيتمّ العمل على تحقيق انتظاراته في العيش في بيئة آمنة وسليمة خالية من كلّ الانبعاثات.

ويتكوّن فريق العمل من:

- السيّد علي بن حمود، مهندس بيتروكيميائي ورئيس الفريق.

- الدكتورة سامية بن علي، أستاذة محاضرة في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.

- الدكتورة حميدة كواص، أستاذة محاضرة في أمراض الرئة والحساسيّة ورئيسة قسم بالمستشفى الجامعي بقابس.

- رفيق العوادي، مدير دراسات وإنجاز متقاعد من المجمع الكيميائي.

- محمد صالح النجّار، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.

- محمد بن شرادة، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.

- نور الدين الرّاشدي، مدير متقاعد من المجمع الكيميائي.

