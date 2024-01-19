رئيس الجمهورية يتسلّم رسالة من نظيره الموريتاني

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 بقصر قرطاج، محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، مبعوثا خاصا محمّلا برسالة موجّهة إلى رئيس الدولة من محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة أكّد من خلالها رئيس الجمهورية وقوف تونس الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها الدائم لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات المتميّزة والصلات الحضارية المتجذّرة التي تجمع تونس بموريتانيا، واستحضر، في هذا الإطار، محطات من التاريخ المشترك للبلدين خاصة وأن تونس كانت أول دولة اعترفت باستقلال موريتانيا في نوفمبر 1960.

وجدّد رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، توجيه الدعوة إلى رئيس الجمهورية الموريتانية لزيارة تونس، مشيرا إلى أن هذه الزيارة من شأنها مزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين البلدين وستعطي دفعا جديدا لعلاقات الشراكة لا فقط في مجالات التعاون التقليدية، ولكن أيضا في قطاعات جديدة وواعدة على غرار الغاز والحديد وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

كما كانت هذه المحادثة فرصة شدّد من خلالها رئيس الجمهورية على اعتزاز تونس ببعدها الإفريقي وحرصها على المساهمة الفاعلة في تطوير العمل المشترك وتعزيز فرص التشاور والتوافق بين الدول الإفريقية، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل تحقيق تطلعات شعوب القارة وأحلامها.

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