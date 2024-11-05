رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، مكالمة هاتفية من الأمير السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، جدّد له خلالها التهاني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وكانت هذه المكالمة مناسبة للتأكيد على الإرادة المشتركة لمزيد دعم روابط الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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