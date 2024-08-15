رئيس الجمهورية يدعو الى ضرورة الإسراع في عملية دمج كل من «سنيب لابراس» ودار الصباح

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه اليوم الخميس 15 أوت 2024 بقصر قرطاج، بسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، جملة من المواضيع من بينها توفير موارد إضافية لتلبية الحاجيات العاجلة لدعم إمكانيات قطاع التربية ولتوفير كل الظروف الملائمة لتأمين العودة المدرسية.

وعلى صعيد آخر، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة الإسراع في عملية دمج كل من « سنيب لابراس » ودار الصباح. فإجراءات الدمج طالت أكثر من اللزوم وهو أمر غير مقبول.

وجدّد رئيس الدولة، بالمناسبة، موقفه من أن تونس لن تُفرّط في هذين الصحيفتين اللتين هما جزء من تاريخ الصحافة في تونس.

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