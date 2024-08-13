رئيس الجمهورية يزور ولاية سيدي بوزيد

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الثلاثاء، زيارة الى مناطق الابيض واولاد عقيل وجلمة وضيعة فلاحية بمنطقة الشارع من معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد وذلك بمناسبة العيد الوطني للمراة التونسية حيث تحادث مع عدد من العاملات الفلاحيات وتعرف على مشاغلهن.

كما استمع رئيس الدولة بالمناسبة الى عدد من الفلاحين حول حاجياتهم خاصة في ما يتعلق بالتزود بالماء وتوفير الاعلاف والعناية بالمسالك الفلاحية

وتحول رئيس الجمهورية الى وسط مدينة جلمة حيث استمع الى عدد من المواطنين الذين استعرضوا جملة من الشواغل التنموية .

واكد الرئيس قيس سعيد انه سيتم توفير مختلف المرافق الضرورية لمواطني الجهة وان القادم سيكون افضل.

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