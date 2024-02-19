رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين 19 فيفري 2024 بقصر قرطاج، Odile RENAUD-BASSO، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض تطوّر علاقات التعاون والشراكة القائمة بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أهمية مزيد تعزيز آليات التشاور والحوار بين تونس والبنك من أجل تمويل مشاريع واعدة في بلادنا في إطار تصوّر شامل يُلبّي خيارات الشعب التونسي صاحب السيادة، لا سيّما في قطاعات الطاقات المتجددة والنظيفة وتحلية المياه والصحّة والبنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.

وشدّد رئيس الجمهورية على أنه بقدر دعم الدولة للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال بقدر تمسّكها بدعم المرافق والمنشآت العمومية باعتبار دورها المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسية كالصحة والنقل وغيرها.

كما تطرّق رئيس الجمهورية إلى حرص الدولة على توفير الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية وتحفيز شركاء تونس على مزيد تمويل مشاريع متنوعة تساهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية.

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