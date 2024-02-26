رئيس الجمهورية يستقبل وزراء الداخلية العرب

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الاثنين 26 فيفري 2024 بقصر قرطاج، وزراء الداخلية العرب.

وتسلّم رئيس الجمهورية، بالمناسبة، من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدرع التذكاري للمجلس.

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