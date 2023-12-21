رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بقصر قرطاج، سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية.

واستعرض رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، جوانب من العلاقات التاريخية التي تجمع بلادنا بروسيا، وأكّد على حرص تونس على مزيد تدعيم روابط الصداقة المتينة والتعاون المثمر القائمة بين البلدين لا سيّما في قطاعات الفلاحة والحبوب والطاقة والسياحة والتعاون الثقافي والعلمي والتبادل الطلابي.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بوقوف تونس الثابت وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، داعيا، في السياق، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لوضع حدّ للاعتداءات اليومية الوحشية التي تطال الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، نقل سيرغي لافروف تحيات فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، إلى رئيس الجمهورية وترحيبه بالإصلاحات التي تشهدها بلادنا على عدّة أصعدة.

كما أبدى وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده التام لمزيد تعزيز علاقاتها الوثيقة مع تونس في عدّة مجالات على غرار الحبوب والطاقة والصحة والتعليم العالي والتبادل الثقافي والتكنولوجيات الحديثة والفضاء لا سيّما في أفق انعقاد اللجنة المشتركة مطلع السنة المقبلة، فضلا عن مواصلة تطوير التبادل التجاري.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة، أيضا، لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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