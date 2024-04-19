رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم، على افتتاح الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي تتواصل فعالياتها إلى يوم 28 أفريل الحالي تحت شعار « امض أبعد مما ترى عيناك وفي يدك كتاب » تحيّة لروح الشاعر الراحل محمد الغزي.

وكان في استقبال رئيس الدولة بقصر المعارض بالكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية بصفة وقتية، المنصف بوكثير، الذي رافق رئيس الدولة في جولته بين مختلف الأجنحة. وحضر فعاليات الافتتاح سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم، وسفير جمهورية إيطاليا ضيف شرف الدورة « آليساندرو بروناس »، فضلا عن عدد من سفراء الدول المشاركة في المعرض وممثلي عدد من البعثات الديبلوماسية والقنصلية لهذه الدول المعتمدين بتونس.

وقام رئيس الجمهورية بجولة مطولة في المعرض، زار خلالها عديد الأجنحة، منها بالخصوص جناح وزارة الشؤون الثقافية وجناح وزارة الدفاع الوطني إلى جانب أجنحة عدد من الدول المشاركة في المعرض منها إيطاليا، والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. واطلع رئيس الدولة على أحدث الإصدارات التونسية والعربية وكذلك على مجموعة من المؤلفات والمنشورات المعروضة. كما تحادث مطولا وباهتمام كبير مع عدد من الكتّاب والناشرين والعارضين والمسؤولين عن الأجنحة. وأنصت إلى ما أعربوا عنه من مشاغل وتطلعات في مجال صناعة الكتاب والنشر.

وشملت جولة رئيس الدولة بين أروقة المعرض، كذلك، أجنحة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ووزارة التربية حيث تحادث مع وزيرة التربية سلوى العباسي، الى جانب زيارة جناح وزارة تكنولوجيات الاتصال. كما زار جناح مركز النشر الجامعي، وجناح المعهد الفرنسي بتونس وجناح مؤسسة عبد الوهاب بن عياد (إحدى الجهات المساهمة في تنظيم الدورة الحالية)، إلى جانب أجنحة عدد من دور النشر التونسية والعربية.

وزار الرئيس قيس سعيد كذلك جناح مكتب منظمة الأمم المتحدة بتونس حيث اطلع على برامج هذه المنظمة في مجال التغيرات المناخية والقضاء على الفقر الى جانب دورها في مجالات الصحة وغيرها. كما زار أجنحة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي والمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون « بيت الحكمة » والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم « الألكسو »، فضلا عن زيارة جناح دولة فلسطين التي أفردها المعرض بتكريم خاص من خلال برمجة عدد من الندوات والأنشطة الثقافية حول المقاومة والهوية والتراث الفلسطيني.

كما أدى رئيس الدولة زيارة الى جناحي دولتيْ إسبانيا وروسيا التي تسجل مشاركتها للسنة الثانية على التوالي في المعرض.

ويفتح معرض تونس الدولي للكتاب أبوابه للعموم، مساء اليوم الجمعة بقصر المعارض بالكرم (الساعة الرابعة مساء) حيث تتواصل أنشطته إلى يوم 28 أفريل الحالي. وتسجل هذه الدورة مشاركة 319 عارضا من ضمنهم 161 عارضا تونسيا و158 عارضا عربيا وأجنبيا. ويعتبر الحضور المصري هو الأعلى من بين العارضين العرب والأجانب، إذ يبلغ عدد الحضور المصري 94 عارضا. ومن أبرز الدول الأجنبية الحاضرة في المعرض إيران وتركيا وإيطاليا (ضيف شرف) وفرنسا وبريطانيا وروسيا.

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