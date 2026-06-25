رئيس الجمهورية يشرف على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم أمس الأربعاء 24 من شهر جوان الجاري، على تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسيجومي بعد ترميمه وإعادة تهيئته، وذلك بمناسبة الذّكرى السبعين لانبعاث الجيش الوطني التونسي.

وقام رئيس الجمهورية ،حسب مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية « فايسبوك » ،بجولة في مختلف أجنحة المتحف ،على غرار /ميادين المقاومة المسلحة 1954-1881/، و/ معركة برقو من شهادات مقاومي برقو/

كما اطلع رئيس الدولة على مجسم المتحف ،وما يحتويه من معلقات لرجالات المقاومة ونسائها ،ووثائقيات حية تستحضرالذاكرة الوطنية للكفاح ومعركة التحرير، وصور للشهداء الذين أعدموا في مكان المتحف ، مثل بشير النبهاني وهو من شهداء معركة رمادة 25 ماي 1958، وذلك قبل أن يتولى تدوين كلمة بالسجل الذهبي لمتحف الذاكرة الوطنية

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