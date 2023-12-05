رئيس الجمهورية يشرف على موكب إحياء ذكرى اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء على موكب إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، بضريح الشهيد بالقصبة بالعاصمة وذلك بحضور عدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله نورالدين حشاد.

كما حضر هذا الموكب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء بالمكتب التنفيذي للاتحاد، إضافة إلى المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي.

وتولى رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، قبل تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على روح الزعيم النقابي الراحل.

وتحادث رئيس الجمهورية بالمناسبة مع عدد من أفراد عائلة الزعيم النقابي فرحات حشاد مستحضرا نضالاته واستماتته في الدفاع عن الوطن، مستذكرا جزء من تاريخ الحركة النقابية الوطنية.

من جهته، أعلن نور الدين حشاد نجل الزعيم النقابي فرحات حشاد في حديثه مع رئيس الجمهورية عن تحويل منزل والده بجزيرة قرقنة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لجعله متحفا خاصا بفرحات حشاد، وذلك بعد موافقة كافة أفراد عائلته.

وتحول رئيس الجمهورية إلى رادس حيث دشن النصب التذكاري في المكان الذي اغتيل فيه الزعيم الوطني فرحات حشاد.

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