رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حادثة بومرداس ويؤكد متانة العلاقة بين البلديين

جرت عصر هذا اليوم، الجمعة 31 من شهر جويلية الجاري، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهوريّة التونسية قيس سعيّد والرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشّعبية.

وقدّم رئيس الدّولة خلال هذه المكالمة أحرّ تعازيه على إثر الحادث الأليم الذي جدّ صباح اليوم بولاية بومرداس وخلّف عددا كبيراً من الضحايا مبتهلا إلى الله تعالى أن يتغمّد المتوفّين بواسع رحمته وأن يتقبّلهم في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يعجّل بشفاء الجرحى الذّين أصيبوا في هذا الحادث.

وكانت هذه المكالمة فرصة للتّأكيد على متانة العلاقات الأخويّة المتميّزة بين بلدينا وشعبينا الشّقيقين في كافّة المجالات وعلى العزم المشترك الثّابت والرّاسخ لمزيد دعمها وتطويرها.

كلمات البحث :الرئيس الجزائري;حادثة بومرداس;رئيس الجمهورية;ضحايا