رئيس الجمهورية يفتتح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس بقصر المعارض بالكرم، على افتتاح الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية يوم 3 ماي 2026 تحت شعار « تونس وطن الكتاب ».

وأكد الرئيس على الدور المحوري للمطالعة في تنمية قدرات الناشئة وبناء وعيهم، مشدّدا على الأهمية القصوى لإدراج حصة المطالعة ضمن البرامج التربوية، لما لها من أثر عميق في ترسيخ حبّ المعرفة لدى الأجيال الصاعدة.

وأكد الرئيس على المكانة الثابتة للكتاب، مبرزًا أن الكتاب الورقي سيظلّ دائمًا حجر الأساس في نقل المعرفة، رغم التطور الرقمي.

