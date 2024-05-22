رئيس الجمهورية يقدم التعازي للقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء 22 ماي 2024 بطهران، علي الخامنئي، القائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية.

وقدّم سعيد له التعازي على إثر وفاة إبراهيم رئيسي، الرئيس الراحل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة.

وكان رئيس الجمهورية أدى صباح اليوم بطهران، واجب العزاء في وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

يشار الى أن التلفزيون الإيراني، كان اعلن أول أمس الاثنين، عن وفاة الرئيس الايراني والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية، الأحد الفارط، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

ويوارى جثمان الرئيس الإيرانى الراحل الثرى، غدا الخميس، في مدينة مشهد وهي مسقط رأسه الواقعة شمال شرق إيران.

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