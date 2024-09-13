رئيس الجمهورية يقرّر التمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة

نُشر بالرائد الرسمي عدد 112، أمر عدد 481 لسنة 2024 مؤرخ في 13 سبتمبر 2024 ، يتعلّق بالتمديد في إعلان منطقة حدودية عازلة.

وينص الفصل الأول من هذا الأمر على « أن يمدد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافية ابتداء من 29 أوت 2024″ وذلك طبقا لقرار جمهوري صدر في 29 أوت 2013 عن رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي .

وتم الاعلان في ذلك التاريخ عن إنشاء المنطقة الحدودية العازلة شملت القطاع الجنوبي والجنوبي الشرقي والغربي للبلاد التونسية على حدودها مع كلّ من ليبيا والجزائر.

وتضمن نص ذلك القرار 12 فصلا يحدد بعضها حدود المنطقة وكيفية الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لتنفيذ ذلك القرار.

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