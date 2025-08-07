رئيس الجمهورية يقلد بطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالصنف الأول من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر هذا اليوم، الأربعاء بقصر قرطاج، البطل التونسي أحمد الجوادي الذي فاز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة.

وتولّى رئيس الدّولة بهذه المناسبة منحه الصنف الأوّل من الوسام الوطني للاستحقاق في قطاع الرياضة.

وتوجه رئيس الدولة بالتهنئة لبطل السباحة العالمي أحمد الجوادي بالقول ، « مبروك على هذا الانتصار الشخصي لكنه انتصار لتونس وتونس بلاد الابطال بالتاكيد وانت في المسبح تفكر في الانتصار كانت الراية التونسية امام عينيك مرفوعة في كل مكان نفتخر بهذا الانتصار .

وتابع رئيس الدولة ، واصل اعلم جيدا انك قمت بعمل مضن قبل هذا التتويج العالمي وبالتأكيد سيوشح صدرك وتونس بالذهب الخالص.

وأكد رئيس الجمهورية، ان وقت المشاركة من اجل المشاركة انتهى فالمشاركة من اجل التتويج والانتصار والشعب التونسي لن يقبل الا بالانتصار و طالما هو يصر على الانتصار فسيحقق كل اهدافه لان ابطاله كثيرون.

كلمات البحث :أحمد الجوادي;رئيس الجمهورية;وسام