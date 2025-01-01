رئيس الجمهورية يلتقي المهندس المختص في المناجم والمقاطع والكيمياء الصناعية عبد الصمد الكريبي

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، المهندس المختص في المناجم والمقاطع والكيمياء الصناعية عبد الصمد الكريبي، الذي توصّل إلى إمكانية صُنع ورقة مستخرجة من حجارة نادرة الوجود، ومن بقايا الفسفاط وبقايا المقاطع وبقايا فواضل البناء.

وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أن هذا الاختراع الذي توصّل إليه المهندس، وجّهه إلى الخارج وتمّ تصنيعه، وهو قابل للاستعمال في عديد المجالات من الكراس المدرسي إلى التعليب والأكياس، فضلا عن أنه يحافظ على البيئة ويُمكن أن يتحوّل إلى سماد بالنظر إلى تركيبته.

وأكّد رئيس الدولة، مجدّدا، على أن تونس لا تعجّ فقط بالثروات الطبيعية، ولكن تعجّ أكثر بثروتها البشرية ويكفي تعبيد الطريق أمام الشباب، على وجه الخصوص، لخلق الثروة التي لا تعود بالنفع عليهم فقط ولكن على الوطن كلّه.

وشدّد على أنّ فكرة الشركات الأهلية التي وُضع نظام قانوني واضح لها، نابعة من إرادة الشعب، مذكرا، في هذا الإطار، بمبادرات قام بها الأهالي في عديد مناطق الجمهورية منذ سنة 2011 لاستغلال الثروات الطبيعية، حتى لا تبقى مهدورة أو حكرا على جهات استأثرت بها دون أي وجه حقّ.

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