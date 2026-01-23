رئيس الجمهورية يلتقي سفيريْ بولونيا والبرتغال بمناسبة انتهاء مهامهما

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الجمعة 23 جانفي الجاري بقصر قرطاج، « Justyna Porazińska » سفيرة جمهورية بولونيا بتونس التي أدّت زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامها ببلادنا.

وأكّد رئيس الجمهورية حرص تونس على مزيد تعزيز تعاونها مع جمهورية بولونيا وتنويعه ليشمل عديد المجالات بما من شأنه أن يفتح آفاق واعدة ويساهم في إنجاز مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

ومن جانبها، نوّهت السفيرة البولونية بمسيرة التعاون الثنائي وبعلاقات الصداقة العريقة بين الجانبين، مبرزة اهتمام بلادها بمواصلة تدعيم تعاونها مع تونس في كافة المجالات.

كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم « Nuno Bello » سفير الجمهورية البرتغالية بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز روابط الصداقة والتعاون العريقة التي تجمع تونس والبرتغال مشدّدا على ضرورة الاستفادة من مجالات التعاون الواعدة وفرص الشراكة المتاحة لمزيد إثراء مسيرة التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكّد السفير البرتغالي على متانة العلاقات القائمة بين البلدين، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير تعاونها مع تونس في كافة المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.

كلمات البحث :البرتغال;بولونيا;رئيس الجمهورية