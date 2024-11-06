رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون

تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد في اللقاء الذي جمعه، عصر اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، بكمال المدوري، رئيس الحكومة، سير العمل الحكومي بوجه عام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن القومي الذي انعقد يوم الاثنين 4 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات فورية لضمان جني صابة الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين ودعمهم ماليا، مشددا، في هذا الاطار، على دور الديوان الوطني للزيت وعلى ضرورة تطوير قدراته على تخزين الزيتون. فهذا الديوان، على غرار غيره من الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية الأخرى، لم يتطور وهو بحاجة إلى آليات جديدة حتى يحقق الأهداف التي أُنشأ من أجلها.

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