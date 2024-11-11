رئيس الجمهورية يُسدي تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص

اخر تحديث : 11/11/2024
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

كمال المدوري و عز الدين بن الشيخ وطارق الشاوش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، على جلسة عمل ضمت كمال المدوري، رئيس الحكومة، وعز الدين بن الشيخ، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وطارق الشاوش، المدير العام لديوان الأراضي الدولية.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته باتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على ملك الدولة العام والخاص وتحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره أو تورّطه في التفريط في أملاك الشعب التونسي، وذلك على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الدولة يوم أمس إلى هنشير النفيضة.


Print This Post

كلمات البحث :;;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق